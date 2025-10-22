LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ για το ματς με την Αμπερντίν
Παρακολουθείστε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ στην OPAP Arena (16:00) ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Η ΑΕΚ μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Τσέλιε, υποδέχεται την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια την Πέμπτη (23/10, 19:45) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλάει στις 16:00 στην OPAP Arena, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης. Παρακολουθείστε live από το κανάλι της Cosmote TV στο YouTube:
@Photo credits: INTIME
