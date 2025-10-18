Χάρη στο πανέμορφο γκολ του Λάζετιτς στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Αμπερντίν «λύγισε» τη Σεντ Μίρεν των δέκα παικτών (1-0), λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Conference League.

Τα... χρειάστηκε, αλλά έκανε τη δουλειά της η Αμπερντίν και πήρε σημαντική ψυχολογική ενίσχυση εν όψει της ευρωπαϊκής της «μονομαχίας» απέναντι στην ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Λίγες ημέρες πριν φτιάξει βαλίτσες για Ελλάδα για το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια, η αντίπαλος της Ένωσης «λύγισε» τη Σεντ Μίρεν εκτός έδρας (1-0) με λυτρωτή τον... ζωγράφο Μάρκο Λάζετιτς.

We’ve a real talent on our books here.



This is absolutely sensational from Marko Lazetić.



A 96th minute winner to get your account up and running for Aberdeen Football Club. 🔴



Into my veins. 🇷🇸🐐 pic.twitter.com/4XgT3bHIlW — Jay Moir (@jaymoir_) October 18, 2025

Έτσι, η Αμπερντίν πήρε το δεύτερο διαδοχικό της τρίποντο στο πρωτάθλημα και ξέφυφε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας του σκωτσέζικου πρωταθλήματος, ανεβαίνοντας στη 10η. Παρ'ότι η ομάδα του Τέλιν είχε το πάνω χέρι, τα βρήκε σκούρα και τα πράγματα για εκείνη άλλαξαν με την αποβολή του Ρίτσαρντσον στο 81'. Πίεσε για το γκολ και δικαιώθηκε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Λάζετιτς έκανε... ποδιά πάνω στη γραμμή, κράτησε την μπάλα εντός παιχνιδιού και με άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να υπογράψει εντυπωσιακά τη νίκη της Αμπερντίν.

Η σύνθεση της Αμπερντίν: Μίτοφ, Ντέβλιν, Μίλνε, Κνούστερ, Γιένσεν, Άρμστρονγκ, Σίνι (69' Πολβάρα), Μολόι (78' Ντόρινγκτον), Αουσίς (69' Παλαβέρσα), Κάρλσον (69' Κέσκινεν), Νίσμπετ (63' Λάζετιτς)