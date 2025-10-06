ΑΕΚ: Η ανάρτηση της UEFA για την ανατροπή με την Κηφισιά

Ο Μάριν και οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν επί της Κηφισιάς

Ο επίσημος λογαριασμός του Conference League αποθέωσε την ΑΕΚ για την ανατροπή που πέτυχε απέναντι στην Κηφισιά, στη Stoiximan Super League (5/10,2-3).

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Περιστέρι, επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-2 για την 6η αγωνιστική της Super League (5/10,2-3).

Η Ένωση σκόραρε τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ρέλβας στο 48ο λεπτό.

Το γκολ του Μάριν με πέναλτι στις καθυστερήσεις έδωσε στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς το τρίποντο και η UEFA, μέσω του επίσημου λογαριασμού του Conference League στα social media, δεν έκρυψε την έκπληξή της για το τελικό αποτέλεσμα.

«Αυτή η ανατροπή της ΑΕΚ, τρία γκολ στο δεύτερο μέρος για να εξασφαλίσει τους τρεις πόντους», ανέφερε χαρακτηριστικά στη σχετική λεζάντα.

 

