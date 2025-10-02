Η Τσέλιε ισοφάρισε κόντρα στην ΑΕΚ με τον Κοβάσεβιτς ύστερα από λάθος του Γκρούγιτς στη μεσαία γραμμή.

Ισόπαλες πήγαν στα αποδυτήρια η ΑΕΚ και η Τσέλιε στην ανάπαυλα της αναμέτρησης τους για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Ο Δικέφαλος βρήκε γρήγορο γκολ με τον Κουτέσα, οι Σλοβένοι στη συνέχεια πήραν τον έλεγχο, βρήκαν αρκετές καλές στιγμές και τελικά ισοφάρισαν στο 34ο λεπτό.

Έπειτα από λάθος του Γκρούγιτς στη μεσαία γραμμή, ο Λισάκοβιτς σούταρε, ο Κοβάσεβιτς ευνοήθηκε από την κόντρα και πλάσαρε για το 1-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.