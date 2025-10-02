Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ταξίδεψε (και) στη Σλοβενία για τον αγώνα με την Τσέλιε.

Η ΑΕΚ έκανε πρεμιέρα στη League Phase του Conference League με την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε. Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, βρίσκεται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς σε κάθε ματς, τόσο εντός, όσο κι εκτός έδρας και σε αυτό το πλαίσιο ταξίδεψε στη Σλοβενία.

Από πλευράς της διοίκησης της Ένωσης βρέθηκαν στο Τσέλιε μαζί με τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ είναι οι Μηνάς Λυσάνδρου, Βαγγέλης Ασλανίδης, Αλέξης Αλεξίου και Χαβιέ Ριμπάλτα.