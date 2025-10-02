Τσέλιε - ΑΕΚ: Στη Σλοβενία ο Μάριος Ηλιόπουλος
Η ΑΕΚ έκανε πρεμιέρα στη League Phase του Conference League με την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε. Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, βρίσκεται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς σε κάθε ματς, τόσο εντός, όσο κι εκτός έδρας και σε αυτό το πλαίσιο ταξίδεψε στη Σλοβενία.
Από πλευράς της διοίκησης της Ένωσης βρέθηκαν στο Τσέλιε μαζί με τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ είναι οι Μηνάς Λυσάνδρου, Βαγγέλης Ασλανίδης, Αλέξης Αλεξίου και Χαβιέ Ριμπάλτα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.