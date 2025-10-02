Τσέλιε - ΑΕΚ: Οι 1700 οπαδοί της Ένωσης γέμισαν το πέταλο στη Σλοβενία
Δυναμικό «παρών» δίνουν οι οπαδοί της ΑΕΚ στο Τσέλιε με την Ένωση να έχει στο πλευρό της 1700 οπαδούς στην αποψινή πρεμιέρα στη League Phase του Conference League.
Νωρίτερα οι οπαδοί της ΑΕΚ με πορεία έφτασαν στο γήπεδο της σλοβενικής ομάδας και στη συνέχεια πήραν τη θέση τους στις εξέδρες.
Το πέταλο που φιλοξενεί τους φίλους της ΑΕΚ γέμισε και εκεί δεσπόζει και το μεγάλο πανό της Original 21.
Η πορεία των οπαδών της ΑΕΚ προς το γήπεδο της Τσέλιε.#aekfc pic.twitter.com/Xk5Uvt0evs— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 2, 2025
