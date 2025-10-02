Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ τον Γκρούγιτς για το ματς με την Τσέλιε στη Σλοβενία, έχοντας μαζί του στον άξονα τους Πινέδα και Μαρίν.

Η ΑΕΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Conference League απέναντι στην Τσέλιε στη Σλοβενία με τον Γκρούγιτς να επιλέγεται στον άξονα της μεσαίας γραμμής του Νίκολιτς μαζί με τον Πινέδα, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Μαρίν.

Από εκεί και πέρα, όπως αναμενόταν, ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα, οι Κουτέσα και Ελίασον στις δύο πτέρυγες και ο Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Μάνταλος, Βίντα, Πένραϊς, Κοσίδης και Χρυσόπουλος.