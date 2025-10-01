Τσέλιε - ΑΕΚ: Πώς να περάσετε 24 ώρες στην πόλη της Σλοβενίας
Το Τσέλιε της Σλοβενίας συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ιστορία, τον πολιτισμό και την ατμόσφαιρα μιας μικρής αλλά ζωντανής ευρωπαϊκής πόλης. Αυτές τις μέρες όλα τα... αεκτσήδικα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, καθώς η Ενωση αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε την Πέμπτη (02/10) στο Stadion Z’dežele. Το Τσέλιε βρίσκεται μόλις μια ώρα οδικώς από τη Λουμπλιάνα και είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Savinja και περιτριγυρισμένο από λόφους.
Πρόκειται για μια πόλη που μπορείτε να τη γυρίσετε σε μόνο μια μέρα και να δείτε τα αξιοθέατά της κυρίως με τα πόδια. Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να την επισκεφτεί κανείς, αφού η θερμοκρασία είναι ευχάριστη και κατάλληλη για βόλτες. Το ταξίδι στο Τσέλιε θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε μια πιο ήρεμη και λιγότερο τουριστική πλευρά της Σλοβενίας.
