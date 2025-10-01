Οι οπαδοί της ΑΕΚ εξάντλησαν τα εισιτήρια που τους είχαν διατεθεί για το ματς με την Τσέλιε στη Σλοβενία. Περίπου 1700 φίλοι της Ένωσης θα βρίσκονται στο πλευρό της.

Τη δυναμική στήριξη του κόσμου της θα έχει η ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Conference League με αντίπαλο την Τσέλιε το βράδυ της Πέμπτης (2/10) στη Σλοβενία καθώς οι φίλοι των κιτρινόμαυρων έκαναν sold out στο τμήμα των εξεδρών που θα τους φιλοξενήσουν.

Η Ένωση θα έχει στο πλευρό της στο ματς με την Τσέλιε περίπου 1700 οπαδούς, οι οποίοι θα πρέπει να συναντηθούν σε συγκεκριμένο σημείο πριν τον αγώνα για να πάνε όλοι μαζί στο γήπεδο, όπως ενημέρωσε η ΑΕΚ.

«Στον αγώνα της πρεμιέρας της League Phase του UEFA Conference League απέναντι στην NK Celje, η ομάδα μας θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση των φιλάθλων της, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τη θύρα των φιλοξενούμενων.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους της ΑΕΚ που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ότι η είσοδός τους στο γήπεδο θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Οι φίλαθλοι μας θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τις 17.30 σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης που βρίσκεται κοντά στο γήπεδο και όλοι μαζί στις 19.00 να ξεκινήσουν την πορεία τους προς το γήπεδο, συνοδεία της Αστυνομίας.

Επίσης, έπειτα από το τέλος του αγώνα οι φίλοι της ΑΕΚ θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους και να αποχωρήσουν έπειτα από υπόδειξη των Αρχών, κατευθυνόμενοι και πάλι προς το σημείο συνάντησης.

Meeting Point : https://maps.app.goo.gl/rR75mCK74LtUKAjdA

Θα θέλαμε να σας τονίσουμε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντική είναι η παρουσία σας στο πλευρό της ομάδας, για τους παίκτες και το τεχνικό μας επιτελείο. Και, παράλληλα, να σας ζητήσουμε να υπερασπιστείτε και να διαφυλάξετε από το δικαίωμα, υπενθυμίζοντας ότι η ομάδα μας έχει δεχθεί ήδη τιμωρίες και ταυτόχρονα είναι υπότροπή.

Είναι απόλυτη ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές Αρχές Ασφαλείας και την ασφάλεια του γηπέδου και ανταπόκριση στις οδηγίες τους. Ακόμη περισσότερο είναι ανάγκη να προστατέψουμε την έδρα μας αποφεύγοντας εντελώς αχρείαστες ενέργειες που δεν βοηθούν σε τίποτα την ΑΕΚ και μόνο στρέφονται ενάντια στο συμφέρον της.

Η ομάδα σας χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια».