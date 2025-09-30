Η ΑΕΚ στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στο πρώτο ματς της League Phase του Conference League κόντρα στην Τσέλιε, με τους κιτρινόμαυρους να αναχωρούν το απόγευμα για τη Σλοβενία για ένα ματς που ίσως παίξει ρόλο στον στόχο της εισόδου στην πρώτη οκτάδα.

Η ΑΕΚ το καλοκαίρι έκανε την υπέρβαση, σημείωσε 3/3 προκρίσεις απέναντι σε Χάποελ Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ και πέτυχε τον επιβεβλημένο, αλλά και δύσκολο, στόχο της εισόδου στη League Phase του Conference League. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο επίτευγμα της σεζόν και πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για την Ένωση καθώς δεν υπήρχαν περιθώρια να μην παίξει φέτος στη League Phase. Κάτι που κατάφερε να πετύχει χωρίς να έχει δεύτερη ευκαιρία και αυτό τονίζει ακόμα περισσότερο την επιτυχία του Μάρκο Νίκολιτς και των παικτών του.

Πλέον έφτασε η στιγμή για τους κιτρινόμαυρους να το πιάσουν από εκεί που το άφησαν. Είχε μπει μια άνω τελεία στην Ευρώπη καθώς προηγούνταν τα εντός συνόρων παιχνίδια, αλλά από την προσεχή Πέμπτη (2/10, 22:00) η ΑΕΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στο Conference League με την πρεμιέρα της απέναντι στην επικίνδυνη και πρωτοπόρο του σλοβένικου πρωταθλήματος Τσέλιε.

Η αποστολή των κιτρινόμαυρων θα προπονηθεί στα Σπάτα και το απόγευμα της Τρίτης θα αναχωρήσει για τη Λιουμπλιάνα και από εκεί θα μεταβεί στο Τσέλιε. Η απεργία ανάγκασε την κιτρινόμαυρη αποστολή να ταξιδέψει δύο μέρες πριν το παιχνίδι, το οποίο ίσως παίξει ρόλο για τον στόχο της οκτάδας.

Ο στόχος της ΑΕΚ στο Conference League

Μπορεί να πρόκειται για την πρώτη αγωνιστική, ωστόσο το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη συνέχεια σε περίπτωση νίκης στο Τσέλιε την ευνοεί στην προσπάθεια για να τερματίσει στο τέλος στις πρώτες οκτώ θέσεις και να κλείσει μια θέση απευθείας στους 16. Πέρυσι η Σερκλ Μπριζ προκρίθηκε ως 8η με 11 βαθμούς, κάτι που θεωρητικά σημαίνει πως αν η ΑΕΚ κάνει τέσσερις νίκες είναι πολύ πιθανό να πλασαριστεί σε αυτές τις θέσεις. Και τα τρία εντός που έχει στη συνέχεια με Αμπερντίν, Σάμροκ Ρόβερς και Κραϊόβα της δίνουν αυτή τη δυνατότητα, πέρα από το τι θα κάνει στα άλλα δύο εκτός έδρας παιχνίδια με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ.

Η πρεμιέρα λοιπόν στο Τσέλιε μπορεί να βάλει σημαντικές βάσεις για την οκτάδα που πρέπει να είναι ο στόχος της ΑΕΚ. Οι κιτρινόμαυροι καλούνται να κάνουν μια καλή ευρωπαϊκή πορεία για να ενισχύσουν τη θέση τους στην Ευρώπη μετά τη βαθμολογική κατρακύλα των τελευταίων ετών και το Conference League τους δίνει αυτή την ευκαιρία. Ο Νίκολιτς έχει μέσα στις προτεραιότητές του την Ευρώπη και πηγαίνει στο Τσέλιε έχοντας αναλύσει πολύ τον αντίπαλο, που πρόκειται μια πολύ καλή και φορμαρισμένη ομάδα.

Με ενδιαφέρον αναμένονται τα πλάνα του Σέρβου κόουτς όσον αφορά τα πρόσωπα γιατί η λογική λέει πως θα επιστρέψει στο 4-2-3-1. Οι Περέιρα και Ζίνι δύσκολα θα προλάβαιναν, ενώ μένει να φανεί αν θα επανέλθει ο Γκατσίνοβιτς που αναμενόταν να ήταν διαθέσιμος με τον Βόλο, όπως είχε πει και ο Νίκολιτς, αλλά δεν βρέθηκε τελικά στον πάγκο.