Η Τσέλιε ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι με 3-0 απέναντι στη δεύτερη Μάριμπορ, ξέφυγε στο +11 από τους διώκτες της και περιμένει την ΑΕΚ με ανεβασμένη ψυχολογία για την πρεμιέρα του Conference League.

Κυρίαρχη στο ντέρμπι η Τσέλιε και η ψυχολογία στα ύψη ενόψει ΑΕΚ! η προσεχής αντίπαλος της Ένωσης για την πρεμιέρα του Conference League δεν δυσκολεύτηκε στο ντέρμπι επί της Μάριμπορ στη Σλοβενία, καθώς επικράτησε 3-0 και έβαλε στο φουλ τις μηχανές για πρωτάθλημα προτού υποδεχτεί την ΑΕΚ στις 2 Οκτωβρίου.

Το δρόμο της νίκης άνοιξε ο Κοβάσεβιτς στο 11΄για να γράψει το 2-0 υπέρ των γηπεδούχων, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή να πετυχαίνει το 2-0 στο 63΄για να εδραιώσει το προβάδισμα της ομάδας του. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε στο 90΄ο Πόπλατνικ για να διαμορφώσει μια ευρεία νίκη της Τσέλιε που ξέφυγε στο +11 από τις Μάριμπορ και Κόπερ, προελαύνοντας για τον τίτλο στη Σλοβενία.

Και την ίδια ώρα πρόσθεσε έξτρα καύσιμα στο ψυχολογικό ντεπόζιτο ενόψει της πρώτης ευρωπαϊκής μάχης απέναντι στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, που μετράει αντίστροφα με τη σειρά του για την πρεμιέρα του Conference League την ερχόμενη Πέμπτη (2/10).

Τσέλιε: Λεμπάν, Μπέγκερ, Λοσίφοφ, Γιεφσένακ (58΄Χίρκα), Νιέτο (82΄Βουκλίσεβιτς), Κάρνιτσνικ, Κοβάσεβιτς (77΄Πόπλατνικ), Κβέσιτς (77΄Ντάνιελ), Λισάκοβιτς (58΄Αβντίλι), Στουρμ, Τουτισκίνας