Η Τσέλιε βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, απειλούνταν με την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, όμως η ευρωπαϊκή αντίπαλος της ΑΕΚ «ξύπνησε» στο φινάλε παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας, μετά το εντυπωσιακό 3-3 απέναντι στην Κόπερ.

Πολύ πεισμωμένη για να «πεθάνει» η Τσέλιε! Η αντίπαλος της AEK την 1η αγωνιστική του Conference League (2/8, 22:00) έχανε με τρία τέρματα από την Κόπερ, αλλά πραγματοποίησε μία φανταστική επιστροφή (3-3) και δεν επέτρεψε να δεχθεί την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα βρισκόταν πίσω και με... διαφορά από το 68', όμως δεν παράτησε ποτέ το παιχνίδι. Το σύνθημα της αντεπίθεσης έδωσε στο 81' ο Βουκλίσεβιτς προτού ο Ποπλάτνικ μειώσει σε 3-2. Το γκολ της «λύτρωσης» ήρθε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Τουτισκίνας, με την Τσέλιε να βρίσκεται στο +8 από τους διώκτες της στη Σλοβενία.