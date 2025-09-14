Τσέλιε: Επανήλθε από το 0-3 η αντίπαλος της AEK στο Conference League
Πολύ πεισμωμένη για να «πεθάνει» η Τσέλιε! Η αντίπαλος της AEK την 1η αγωνιστική του Conference League (2/8, 22:00) έχανε με τρία τέρματα από την Κόπερ, αλλά πραγματοποίησε μία φανταστική επιστροφή (3-3) και δεν επέτρεψε να δεχθεί την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.
Η ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα βρισκόταν πίσω και με... διαφορά από το 68', όμως δεν παράτησε ποτέ το παιχνίδι. Το σύνθημα της αντεπίθεσης έδωσε στο 81' ο Βουκλίσεβιτς προτού ο Ποπλάτνικ μειώσει σε 3-2. Το γκολ της «λύτρωσης» ήρθε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Τουτισκίνας, με την Τσέλιε να βρίσκεται στο +8 από τους διώκτες της στη Σλοβενία.
