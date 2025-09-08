Η ΑΕΚ ανακοίνωσε πως τέθηκαν στην διάθεση του κόσμου της τα εισιτήρια για το πρώτο της παιχνίδι στη League Phase του Conference League στην έδρα της Τσέλιε.

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με την Τσέλιε, που θα γίνει την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στην Σλοβενία (22:00), για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Όσοι προχωρήσουν στην προαγορά τους, θα λάβουν τα εισιτήριά τους τις επόμενες μέρες μαζί με αναλυτικές οδηγίες για την είσοδό τους στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι μπορείτε να προαγοράσετε το εισιτήριο σας για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την NK Celje, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Stadion Z'dežele.



Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο τις επόμενες ημέρες, μαζί με όλες τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.



Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ».