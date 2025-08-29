Η παρακάμερα της ΑΕΚ από τη σπουδαία νίκη - πρόκριση επί της Άντερλεχτ με τους «κιτρινόμαυρους» πανηγυρισμούς και τις αντιδράσεις του πανευτυχή Μάριου Ηλιόπουλου σε πρώτο πλάνο.

Μεγάλη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η εξαιρετική ΑΕΚ «έλιωσε» την Άντερλεχτ στο... καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, κάνοντας το 3/3 στην προκριματική φάση.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα του θριάμβου, με τα «παρασκήνια» της αναμέτρησης, αλλά και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια μετά τη νίκη και την πρόκριση.

Στο επίκεντρο ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος πανηγύρισε με τους ποδοσφαιριστές του, είχε τετ α τετ με τους Νίκολιτς - Ριμπάλτα και φίλησε την μπάλα της πρόκρισης την οποία πήρε μαζί του.