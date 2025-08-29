AEK: Ο Τσίπρας εκπλήρωσε την υπόσχεση του και πήγε το γιο του Σαντορινιού στην OPAP Arena
Το παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια έδωσε το βράδυτης Πέμπτης (28/8) ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, όπου και παρακολούθησε τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του Conference League.
Μπορεί ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι γνωστός φίλος του Παναθηναϊκού, όμως είχε να τηρήσει μια υπόσχεση που είναι πάνω από τα φίλαθλα αισθήματα. Ο στενός συνεργάτης του και πρώην υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, έφυγε από τη ζωή το 2023 και ήταν ένθερμος Ενωσίτης, ο οποίος όμως δεν πρόλαβε να επισκεφθεί το καινούργιο γήπεδο.
Τότε ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφτεί τη Ρόδο και είχε τάξει στον μικρό του γιο Κωνσταντίνο ότι θα τον πάει αυτός να δει το καινούργιο γήπεδο της ομάδας της καρδιάς του. Ο άλλοτε Πρωθυπουργός εκπλήρωσε την υπόσχεση του στο γιό του Νεκτάριου Σαντορινιού, καθώς παρακολούθησαν μαζί τη σπουδαία νίκη - πρόκριση επί των Βέλγων.
Μάλιστα οι δυο τους παρακολούθησαν το παιχνίδι από τη σουίτα του Γιώργου Μελισσανίδη στην «OPAP Arena».
