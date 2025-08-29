Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει και πήγε τον γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στην OPAP Arena, για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Το παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια έδωσε το βράδυτης Πέμπτης (28/8) ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, όπου και παρακολούθησε τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του Conference League.

Μπορεί ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι γνωστός φίλος του Παναθηναϊκού, όμως είχε να τηρήσει μια υπόσχεση που είναι πάνω από τα φίλαθλα αισθήματα. Ο στενός συνεργάτης του και πρώην υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, έφυγε από τη ζωή το 2023 και ήταν ένθερμος Ενωσίτης, ο οποίος όμως δεν πρόλαβε να επισκεφθεί το καινούργιο γήπεδο.

Τότε ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφτεί τη Ρόδο και είχε τάξει στον μικρό του γιο Κωνσταντίνο ότι θα τον πάει αυτός να δει το καινούργιο γήπεδο της ομάδας της καρδιάς του. Ο άλλοτε Πρωθυπουργός εκπλήρωσε την υπόσχεση του στο γιό του Νεκτάριου Σαντορινιού, καθώς παρακολούθησαν μαζί τη σπουδαία νίκη - πρόκριση επί των Βέλγων.

Μάλιστα οι δυο τους παρακολούθησαν το παιχνίδι από τη σουίτα του Γιώργου Μελισσανίδη στην «OPAP Arena».