Η ΑΕΚ δημοσίευσε video με την ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς στα αποδυτήρια πριν τη ρεβάνς με την Άντρερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε το βασικό στόχο που έθεσε από την πρώτη του μέρα στην ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος έκανε το 3/3 στην προκριματική διαδκασία και κλείδωσε την παρουσία του στη League Phase του Conference League.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε video από την... πορωτική ομιλία του Σέρβου τεχνικού στα αποδυτήρια της «OPAP Arena» πριν τη νικηφόρα ρεβάνς με την Άντερλεχτ, με βασικό μότο: «πολεμάμε, πιστεύουμε, ποτέ δεν τα παρατάμε».

Η ομιλία του Νίκολιτς

«Στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας, ένα ματς στο οποίο θα κρίνονταν όλα στο γήπεδό μας θα το δεχόμασταν όλοι! Όλοι θα το δεχόμασταν! Και τώρα το έχουμε. Όχι γιατί μας ήρθε από τον ουρανό, αλλά γιατί εμείς το αξίζουμε.

Το αξίζουμε αυτό και είμαστε εκεί. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια από την κερκίδα. Επιτεθείτε τους! Επιτεθείτε τους με γενναιότητα, επιτεθείτε τους, επιτεθείτε τους. Αλλά μη γίνουμε χαζοί. Μη χάσουμε την συγγκέντρωσή μας, αφήνοντας ανοιχτούς χώρους πίσω.

Αν χρειαστεί άμυνα, αν είναι 1-0, αν είναι 3-0, αν είναι 5-0, αμυνθείτε όλοι μαζί και περιμένετε τη στιγμή να τους χτυπήσετε στην αντεπίθεση.

Εδώ είναι το σπίτι μας και το σύνθημα εδώ "πολεμάμε, πιστεύουμε'', "πολεμάμε, πιστεύουμε'', "πολεμάμε, πιστεύουμε'' και "ποτέ δεν τα παρατάμε"».