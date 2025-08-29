ΑΕΚ: Η διαδικασία και η ώρα της κλήρωσης του Conference League
Τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League, θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ.
Η Ένωση νίκησε δίκαια την Άντερλεχτ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για την τρίτη διοργάνωση της UEFA. Η Ένωση μετά το σοκ του προηγούμενου καλοκαιριού θα παίξει για πρώτη φορά σε League Phase, αυτή του Conference League.
Η ώρα της κλήρωσης για την ΑΕΚ είναι στις 14.00 στη Νιόν.
Η κλήρωση του Conference League
Πως θα γίνει η κλήρωση λοιπόν; Ξεκινώντας από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι θα τραβούν ένα μπαλάκι από το οποίο θα βγαίνει μία ομάδα.
Στη συνέχεια, θα πατιέται ένα κουμπί το οποίο θα θέτει σε λειτουργία το σύστημα που θα κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. Θα βγάζει δηλαδή τους 6 αντιπάλους κάθε ομάδας, μεταξύ των οποίων θα είναι και η ΑΕΚ, ενώ θα καθορίζει ποια ματς θα δοθούν εντός και ποια εκτός έδρας. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Κυριακή, επίσημα.
Η διαδικασία αυτή, θα επαναληφθεί 36 φορές. Όσες δηλαδή είναι και οι ομάδες που μετέχουν στη League Phase του Conference League.
H AEK βρίσκεται στο Pot 4. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει μία από κάθε Pot και τα ματς είναι έξι.
Δείτε το video της UEFA
Οι ημερομηνίες των αγώνων
- MD1 2 Οκτωβρίου 2025
- MD2 23 Οκτωβρίου 2025
- MD3 6 Νοεμβρίου 2025
- MD4 27 Νοεμβρίου 2025
- MD5 11 Δεκεμβρίου 2025
- MD6 18 Δεκεμβρίου 2026
Knock-out:
Φάση Ημερομηνίες
Play-offs 19–26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός 27 Μαΐου 2026
Oι 36 ομάδες της League Phase του Conference League
Pot1
- Φιορεντίνα
- Άλκμααρ
- Σαχτάρ
- Σλόβαν Μπρατισλάβας
- Ραπίντ Βιέννης
- Λέγκια Βαρσοβίας
Pot2
- Σπάρτα Πράγας
- Ντιναμό Κιέβου
- Κρίσταλ Πάλας
- Λεχ Πόζναν
- Ράγιο Βαγεκάνο
- Σάμροκ Ρόβερς
Pot3
- Ομόνοια
- Μάιντς
- Στρασμπούρ
- Γιαγκελόνια
- Τσέλιε
- Ριέκα
Pot4
- Ζρίνσκι
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
- Κουόπιο
- ΑΕΚ
- Αμπερντίν
- Ντρίτα
Pot5
- Μπρέινταμπλικ
- Σίγκμα Όλομουτς
- Σαμσουνσπόρ
- Ράκοβ
- ΑΕΚ Λάρνακας
- Σκεντίγια
Pot6
- Χάκεν
- Λωζάνη
- Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
- Χάμρουν Σπάρτανς
- Νόα
- Σέλμπουρν
🚨 🇵🇱 POLAND MADE HISTORY!— Football Rankings (@FootRankings) August 28, 2025
✅ 🇵🇱 Poland are the first nation ever with FOUR CLUBS in the main stage of the Conference League!
🇵🇱 Legia Warszawa in Pot 1!
🇵🇱 Lech Poznań in Pot 2!
🇵🇱 Jagiellonia Białystok in Pot 3!
🇵🇱 Raków Częstochowa in Pot 5! pic.twitter.com/Uqb3KrNxbt
