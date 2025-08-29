ΑΕΚ: Η διαδικασία και η ώρα της κλήρωσης του Conference League 

Βασίλης Μπαλατσός
ΑΕΚ, κλήρωση Conference League

Όλη η διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.

Τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League, θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ.

Η Ένωση νίκησε δίκαια την Άντερλεχτ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για την τρίτη διοργάνωση της UEFA. Η Ένωση μετά το σοκ του προηγούμενου καλοκαιριού θα παίξει για πρώτη φορά σε League Phase, αυτή του Conference League.

Η ώρα της κλήρωσης για την ΑΕΚ είναι στις 14.00 στη Νιόν.

ΑΕΚ

Η κλήρωση του Conference League

Πως θα γίνει η κλήρωση λοιπόν; Ξεκινώντας από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι θα τραβούν ένα μπαλάκι από το οποίο θα βγαίνει μία ομάδα.

 

Στη συνέχεια, θα πατιέται ένα κουμπί το οποίο θα θέτει σε λειτουργία το σύστημα που θα κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. Θα βγάζει δηλαδή τους 6 αντιπάλους κάθε ομάδας, μεταξύ των οποίων θα είναι και η ΑΕΚ, ενώ θα καθορίζει ποια ματς θα δοθούν εντός και ποια εκτός έδρας. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Κυριακή, επίσημα.

Η διαδικασία αυτή, θα επαναληφθεί 36 φορές. Όσες δηλαδή είναι και οι ομάδες που μετέχουν στη League Phase του Conference League.

H AEK βρίσκεται στο Pot 4. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει μία από κάθε Pot και τα ματς είναι έξι.

Δείτε το video της UEFA

Οι ημερομηνίες των αγώνων

  • MD1 2 Οκτωβρίου 2025
  • MD2 23 Οκτωβρίου 2025
  • MD3 6 Νοεμβρίου 2025
  • MD4 27 Νοεμβρίου 2025
  • MD5 11 Δεκεμβρίου 2025
  • MD6 18 Δεκεμβρίου 2026

Knock-out:

Φάση Ημερομηνίες

Play-offs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 27 Μαΐου 2026

Oι 36 ομάδες της League Phase του Conference League

Pot1

  • Φιορεντίνα
  • Άλκμααρ
  • Σαχτάρ
  • Σλόβαν Μπρατισλάβας
  • Ραπίντ Βιέννης
  • Λέγκια Βαρσοβίας

Pot2

  • Σπάρτα Πράγας
  • Ντιναμό Κιέβου
  • Κρίσταλ Πάλας
  • Λεχ Πόζναν
  • Ράγιο Βαγεκάνο
  • Σάμροκ Ρόβερς

Pot3

  • Ομόνοια
  • Μάιντς
  • Στρασμπούρ
  • Γιαγκελόνια
  • Τσέλιε
  • Ριέκα

Pot4

  • Ζρίνσκι
  • Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
  • Κουόπιο
  • ΑΕΚ
  • Αμπερντίν
  • Ντρίτα

Pot5

  • Μπρέινταμπλικ
  • Σίγκμα Όλομουτς
  • Σαμσουνσπόρ
  • Ράκοβ
  • ΑΕΚ Λάρνακας
  • Σκεντίγια

Pot6

  • Χάκεν
  • Λωζάνη
  • Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
  • Χάμρουν Σπάρτανς
  • Νόα
  • Σέλμπουρν

@Photo credits: INTIME
     

