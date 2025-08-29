Όλη η διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.

Τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League, θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ.

Η Ένωση νίκησε δίκαια την Άντερλεχτ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για την τρίτη διοργάνωση της UEFA. Η Ένωση μετά το σοκ του προηγούμενου καλοκαιριού θα παίξει για πρώτη φορά σε League Phase, αυτή του Conference League.

Η ώρα της κλήρωσης για την ΑΕΚ είναι στις 14.00 στη Νιόν.

Η κλήρωση του Conference League

Πως θα γίνει η κλήρωση λοιπόν; Ξεκινώντας από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι θα τραβούν ένα μπαλάκι από το οποίο θα βγαίνει μία ομάδα.

Στη συνέχεια, θα πατιέται ένα κουμπί το οποίο θα θέτει σε λειτουργία το σύστημα που θα κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. Θα βγάζει δηλαδή τους 6 αντιπάλους κάθε ομάδας, μεταξύ των οποίων θα είναι και η ΑΕΚ, ενώ θα καθορίζει ποια ματς θα δοθούν εντός και ποια εκτός έδρας. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Κυριακή, επίσημα.

Η διαδικασία αυτή, θα επαναληφθεί 36 φορές. Όσες δηλαδή είναι και οι ομάδες που μετέχουν στη League Phase του Conference League.

H AEK βρίσκεται στο Pot 4. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει μία από κάθε Pot και τα ματς είναι έξι.

Δείτε το video της UEFA

Οι ημερομηνίες των αγώνων

MD1 2 Οκτωβρίου 2025

MD2 23 Οκτωβρίου 2025

MD3 6 Νοεμβρίου 2025

MD4 27 Νοεμβρίου 2025

MD5 11 Δεκεμβρίου 2025

MD6 18 Δεκεμβρίου 2026

Knock-out:

Φάση Ημερομηνίες

Play-offs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026



Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 27 Μαΐου 2026

Oι 36 ομάδες της League Phase του Conference League

Pot1

Φιορεντίνα

Άλκμααρ

Σαχτάρ

Σλόβαν Μπρατισλάβας

Ραπίντ Βιέννης

Λέγκια Βαρσοβίας

Pot2

Σπάρτα Πράγας

Ντιναμό Κιέβου

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Ράγιο Βαγεκάνο

Σάμροκ Ρόβερς

Pot3

Ομόνοια

Μάιντς

Στρασμπούρ

Γιαγκελόνια

Τσέλιε

Ριέκα

Pot4

Ζρίνσκι

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

Κουόπιο

ΑΕΚ

Αμπερντίν

Ντρίτα

Pot5

Μπρέινταμπλικ

Σίγκμα Όλομουτς

Σαμσουνσπόρ

Ράκοβ

ΑΕΚ Λάρνακας

Σκεντίγια

Pot6

Χάκεν

Λωζάνη

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

Χάμρουν Σπάρτανς

Νόα

Σέλμπουρν