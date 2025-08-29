Μαρίν: «Μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά στο Conference League»

Οι δηλώσεις του MVP της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν, στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη - πρόκριση επί της Άντερλεχτ.

Η ΑΕΚ «κατάπιε» την Άντερλεχτ στο... κολαστήριο της Νέας Φιλαδέλφειας και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League. Ο Ραζβάν Μαρίν έκανε φανταστικό παιχνίδι στον άξονα, μαζί με το Ορμπελίν Πινέδα και αναδείχθηκε MVP του αγώνα.

Ο διεθνής Ρουμάνος χαφ στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι τόνισε πως ο Δικέφαλος μπορεί να πάει μακριά στη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν

«Ήταν ο πρώτος στόχος της χρονιάς. Θέλαμε να συμμετέχουμε την Ευρώπη. Το πετύχαμε και τώρα συγκεντρωνόμαστε για την Κυριακή. Ο κόσμος ήταν καταπληκτικός, δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα, μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά στο Conference αν είμαστε συγκεντρωμένοι».

Για την τακτική προσέγγιση και την συγκέντρωση: «Ήταν ένα παιχνίδι όπου απόλυτα συγκεντρωμένοι, είχαμε αναλύσει τα λάθη του προηγούμενου αγώνα, είπαμε αυτά πρέπει να διορθώσουμε και το καταφέραμε. Είχαμε ένταση, φέραμε την Άντερλεχτ σε δυσκολία και μας βγήκες το παιχνίδι».

Για τη δική του απόδοση και αν νιώθει πως ήρθε στην ΑΕΚ για τέτοιες βραδιές: «Ναι είναι αλήθεια, θέλω να παίζω σε ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, απολαμβάνω να παίζω τέτοιου είδους παιχνίδια, θεωρώ ότι όλη η ομάδα ήταν συγκεντρωμένη».