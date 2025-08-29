Κοϊτά: «Είμαι χαρούμενος για αυτό το γκολ, ελπίζω να έρθουν πολλά ακόμα»

Οι δηλώσεις του σκόρερ της ΑΕΚ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη μεγάλη νίκη - πρόκριση επί της Άντερλεχτ.

Ο Αμπουμακαρί Κοϊτά έκανε τη μεγαλύτερη εμφάνιση του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο διεθνής Μαυριτανός έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ και μάλιστα πέτυχε το (υπέροχο) γκολ που άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη - πρόρκιση.

Ο ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου μίλησε στην Cosmote TV και στάθηκε στο πόσο περίμενε ένα «μεγάλο» γκολ.

Οι δηλώσεις του Κοϊτά

«Ξέραμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Γνωρίζαμε ότι είναι μόνο ένα ματς και δεν είχαμε επιλογή από το να πιέσουμε και να περάσουμε. Ήμασταν συγκεντρωμένοι και τα καταφέραμε.

Έτσι είναι το παιχνίδι πλέον. Υπάρχουν αναλύσεις από τους υπολογιστές αλλά τελικά πρέπει να παίξεις στον αγωνιστικό χώρο. Δείξαμε στο χορτάρι ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Δεν ήταν εύκολο αλλά καταφέραμε να περάσουμε και ελπίζω ότι θα κάνουμε μια καλή πορεία.

Ναι ήταν σημαντικό, το έψαχνα καιρό. Το πιο σημαντικό όμως είναι η ομάδα. Αν η ομάδα παίζει καλά είμαι ευτυχισμένος. Φυσικά είναι πάντα όμορφο να σκοράρεις. Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα και ελπίζω να έρθουν πολλά ακόμα γκολ».