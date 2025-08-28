ΑΕΚ - Άντερλεχτ: Οι τρεις μεγάλες ευκαιρίες του Πιερό στο πρώτο μέρος (vids)
Η ΑΕΚ κυριάρχησε στο πρώτο μέρος της ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τη ρεβάνς των Play Offs του Conference League. Ο Δικέφαλος πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια λόγω του εξαιρετικού γκολ του Κοϊτά, όμως θα μπορούσε να είχε πιο ευρύ σκορ.
Ο Φραντζί Πιερό είχε τρεις καλές στιγμές για να σκοράρει, όμως όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια της Ένωσης ήταν άστοχος. Στο 11ο λεπτό ο Ελίασον έβγαλε «γλυκιά» σέντρα, ο υψηλόσωμος φορ πήρε την κεφαλιά αλλά δε βρήκε εστία.
Στο 24' ο Πινέδα έκλεψε ψηλά, έπαιξε κάθετα, έβγαλε τον Πιερό σε θέση βολής, όμως αμυντικός των Βέλγων πρόλαβε να τον κόψει την ώρα που εκτελούσε.
Η τελευταία τοτ φάση ήταν στο 45+3', με το σκορ στο 1-0. Ο Πιερό έφυγε στην αντεπίθεση έπειτα από άψογη μπαλιά του Πήλιου, αλλά το διαγώνιο σουτ του μέσα από την περιοχή ήταν πολύ άστοχο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.