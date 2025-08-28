Ο Φραντζί Πιερό βρήκε τρεις καλές φάσεις στο πρώτο μέρος της ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει.

Η ΑΕΚ κυριάρχησε στο πρώτο μέρος της ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τη ρεβάνς των Play Offs του Conference League. Ο Δικέφαλος πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια λόγω του εξαιρετικού γκολ του Κοϊτά, όμως θα μπορούσε να είχε πιο ευρύ σκορ.

Ο Φραντζί Πιερό είχε τρεις καλές στιγμές για να σκοράρει, όμως όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια της Ένωσης ήταν άστοχος. Στο 11ο λεπτό ο Ελίασον έβγαλε «γλυκιά» σέντρα, ο υψηλόσωμος φορ πήρε την κεφαλιά αλλά δε βρήκε εστία.

Στο 24' ο Πινέδα έκλεψε ψηλά, έπαιξε κάθετα, έβγαλε τον Πιερό σε θέση βολής, όμως αμυντικός των Βέλγων πρόλαβε να τον κόψει την ώρα που εκτελούσε.

Η τελευταία τοτ φάση ήταν στο 45+3', με το σκορ στο 1-0. Ο Πιερό έφυγε στην αντεπίθεση έπειτα από άψογη μπαλιά του Πήλιου, αλλά το διαγώνιο σουτ του μέσα από την περιοχή ήταν πολύ άστοχο