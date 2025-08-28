Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώαν της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ και είχε τετ α τετ με τον ισχυρό άνδρα του Δικεφάλου, Μάριο Ηλιόπουλο.

Λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη Stoiximan Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό ο Μιχάλης Μπούσης βρέθηκε για ακόμα μια φορά σε ματς του Δικεφάλου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα και φιλοξενήθηκε σε σουίτα της «OPAP Arena», όπου είχε τετ α τετ με τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης, Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο ιδιοκτήτης των Κρητικών συνηθίζει κατά την παραμονή του στη χώρα μας να επισκέπτεται γήπεδα άλλων ομάδων της Stoiximan Super League, χωρίς να παίζει η ομάδα του.

Ο Μιχάλης Μπούσης μέχρι χθες (27/8) ήταν στο Ηράκλειο, όπου έκανε επιθεώρηση στα έργα που γίνονται στο Παγκρήτιο, όπως συνηθίζει κατά τις ημέρες παραμονής του στην Κρήτη.