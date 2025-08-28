Η ΑΕΚ φιλοδοξεί να γίνει μόλις η ενδέκατη ομάδα από πρώτο και δεύτερο προκριματικό στην ιστορία του Conference League με πρόκριση σε group/league stage της διοργάνωσης, χωρίς να είναι ισχυρή και στους τρεις γύρους και ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τις προηγούμενες δέκα αντίστοιχες, αλλά και… δραματικές προκρίσεις!

Μόλις δέκα ομάδες στις προηγούμενες τέσσερις εκδόσεις του Conference League, στο σύνολο των 231 (!!!) που έχουν ξεκινήσει από τον δεύτερο καλοκαιρινό προκριματικό της διοργάνωσης με την υποχρέωση του τρία στα τρία, έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα αυτό που θα επιδιώξει απόψε η ΑΕΚ!

Τι είναι αυτό; Να κάνουν το 3/3 και να βρεθούν στο group/league stage της διοργάνωσης, χωρίς να είναι ισχυρές και στις τρεις κληρώσεις τους, όπως η Ενωση που σε αντίθεση με τις δυο προηγούμενες αποτυχημένες της απόπειρες, ανήκε στις… non seeded teams των πλέι οφ στην κλήρωση της 4ης Αυγούστου.

Οι δέκα ομάδες που κατάφεραν αυτό που θέλει η ΑΕΚ

Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτές οι δέκα προκρίσεις που έχουν επιτευχθεί με 3/3 κόντρα σε θεωρητικά ισχυρό αντίπαλο ήταν όλες ιδιαίτερα επεισοδιακές και μάλλον δραματικές, οιωνός για ένα συναρπαστικό βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μόνο οι μισές από αυτές τις προκρίσεις προέκυψαν στα 180 λεπτά των δύο αναμετρήσεων! Οι υπόλοιπες πέντε χρειάστηκαν παράταση ή και τη διαδικασία των πέναλτι… Να είναι ενδεικτικό;

Ποιες είναι αυτές οι δέκα ομάδες που κατάφεραν να ανατρέψουν τα προγνωστικά και να κάνουν το τρία στα τρία χωρίς να είναι ισχυρές και στους τρεις προκριματικούς γύρους που έπαιξαν;

Η πρώτη τη σεζόν 2021-22 ήταν η ΤΣΣΚΑ Σόφιας από τη Βουλγαρία, που είχε χάσει στα πλέι οφ με 2-0 από τη Βικτόρια στο Πλζεν και χρειάστηκε την παράταση για να κάνει την ανατροπή και να περάσει στη ρεβάνς με 3-0! Τρεις τέτοιες προκρίσεις είχαμε στη δεύτερη έκδοση του Conference League. Στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έκπληξη στα προκριματικά της διοργάνωσης η Βαντούζ από το Λιχτενστάιν απέκλεισε τη Ραπίντ Βιέννης, η ανίσχυρη τότε σουηδική Τζουργκάρντεν τον ΑΠΟΕΛ και η γνώριμη Χάποελ Μπερ Σέβα απέκλεισε στα πέναλτι τη ρουμανική Κραϊόβα (είχε πάρει τον συντελεστή της ισχυρής Ζόρια), μετά από δύο ισοπαλίες με 1-1…



Ακολούθησαν τρεις προκρίσεις non seeded clubs την επόμενη σεζόν με την Μπεσίκτας να αποκλείει την Ντιναμό Κιέβου, τη Λέγκια να αποκλείει τη Μίντιλαντ στα πέναλτι και τη Σπάρτακ Τρνάβα την ουκρανική Ντνίπρο μετά από παράταση! Kαι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε την πρόκριση – έκπληξη της Σεντ Γκάλεν στα πέναλτι (συνολικό σκορ 1-1) επί της τουρκικής Τράμπζονσπορ αλλά και τις δύο προκρίσεις της Νόα και της Μλάντα Μπόλεσλαβ επί της Ρουζεμπερόκ και της ουγγρικής Πάκσι αντίστοιχα. Βεβαίως και οι δύο ομάδες στα πλέι οφ ήταν ισχυρές γιατί είχαν αποκλείσει ισχυρή ομάδα στον τρίτο προκριματικό και πήραν τον συντελεστή τους… Η Νόα την ΑΕΚ και η Μλάντα την Χάποελ Μπερ Σέβα!

Aχ αυτή η μοναδικότητα της Νόα...



Το εκπληκτικό με τη Νόα είναι ότι το ίδιο είχε συμβεί και στον δεύτερο προκριματικό, αφού είχε αποκλείσει ισχυρότερο αντίπαλο στον πρώτο, τη Σκεντίγια από τη Βόρεια Μακεδονία. Σε κάθε περίπτωση η πρωταθλήτρια Αρμενίας, που είναι κοντά σε δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση στη League Phase του Conference League, είναι η μοναδική ομάδα μέχρι σήμερα στη διοργάνωση που κατάφερε να προκριθεί ξεκινώντας από τον πρώτο προκριματικό στο σύνολο 238!



Ως προς τα γενικά στατιστικά των πλέι οφ του Conference League το συνολικό σκορ ισχυρών-ανίσχυρων είναι 55-15 υπέρ των ισχυρών και το ποσοστό πρόκρισης των θεωρητικά ανίσχυρων ομάδων είναι μόλις 21,4%! Μία από αυτές τις 15 ομάδες που προκρίθηκαν ως ανίσχυρες στα πλέι οφ ήταν πέρυσι ο Παναθηναϊκός που απέκλεισε τη γαλλική Λανς!

ΑΕΚ, η μία από τις 20 που... επιβίωσαν



Οσον αφορά την εφετινή διοργάνωση μόλις είκοσι ομάδες, ανάμεσά τους και η ΑΕΚ, από τις 104 που ξεκίνησαν από τον πρώτο και δεύτερο προκριματικό προκριματικό κατάφεραν να… επιβιώσουν και να φτάσουν μέχρι τα πλέι οφ! Η μία μάλιστα από αυτές ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό: η Νέμαν από τη Λευκορωσία που έπεσε πάνω στη Ράγιο Βαγιεκάνο.



Οι έξι μάλιστα θα καταφέρουν να προκριθούν και στη League Phase, αφού υπάρχουν ισάριθμα ζευγάρια με ομάδες του δεύτερου προκριματικού! Από τις non seeded teams των πλέι οφ στην κλήρωση της 4ης Αυγούστου στην καλύτερη θέση με βάσιμες πιθανότητες πρόκρισης είναι η ρουμανική Κραϊόβα που νίκησε στο πρώτο ματς 2-1 την Μπασάκσεχιρ, η Γκιόρι Ετο από την Ουγγαρία που στο πρώτο ματς νίκησε εντός έδρας 2-1 τη Ραπίντ Βιέννης και φυσικά η ΑΕΚ με το 1-1 στο Βέλγιο απέναντι στην Αντερλεχτ.



