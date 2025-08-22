ΑΕΚ: Οι οδηγίες του Νίκολιτς στον Ελίασον πριν το γκολ και η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στο φινάλε (vid)

ΑΕΚ: Οι οδηγίες του Νίκολιτς στον Ελίασον πριν το γκολ και η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στο φινάλε (vid)

Ο Νίκλας Ελίασον της ΑΕΚ

bet365

Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΑΕΚ TV από την ισοπαλία που απέσπασε η Ένωση στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ.

Η ΑΕΚ στάθηκε όρθια στο Lotto Park φεύγοντας με το 1-1 από το Lotto Park απέναντι στην Άντερλεχτ.

Ο Ελίασον στην επιστροφή του σκόραρε με την παρακάμερα του ΑΕΚ TV να καταγράφει τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς προς τον Σουηδό εξτρέμ πριν το γκολ.

Όταν σκόραρε ο Ελίασον, έγινε... χαμός με όλο τον πάγκο να μπαίνει μέσα, ενώ στο τέλος ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και αγκάλιασε τον Νίκολιτς μοιράζοντας συγχαρητήρια.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA CONFERENCE LEAGUE Τελευταία Νέα