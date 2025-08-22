Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΑΕΚ TV από την ισοπαλία που απέσπασε η Ένωση στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ.

Η ΑΕΚ στάθηκε όρθια στο Lotto Park φεύγοντας με το 1-1 από το Lotto Park απέναντι στην Άντερλεχτ.

Ο Ελίασον στην επιστροφή του σκόραρε με την παρακάμερα του ΑΕΚ TV να καταγράφει τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς προς τον Σουηδό εξτρέμ πριν το γκολ.

Όταν σκόραρε ο Ελίασον, έγινε... χαμός με όλο τον πάγκο να μπαίνει μέσα, ενώ στο τέλος ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και αγκάλιασε τον Νίκολιτς μοιράζοντας συγχαρητήρια.