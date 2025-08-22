ΑΕΚ: Οι οδηγίες του Νίκολιτς στον Ελίασον πριν το γκολ και η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στο φινάλε (vid)
Η ΑΕΚ στάθηκε όρθια στο Lotto Park φεύγοντας με το 1-1 από το Lotto Park απέναντι στην Άντερλεχτ.
Ο Ελίασον στην επιστροφή του σκόραρε με την παρακάμερα του ΑΕΚ TV να καταγράφει τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς προς τον Σουηδό εξτρέμ πριν το γκολ.
Όταν σκόραρε ο Ελίασον, έγινε... χαμός με όλο τον πάγκο να μπαίνει μέσα, ενώ στο τέλος ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και αγκάλιασε τον Νίκολιτς μοιράζοντας συγχαρητήρια.
