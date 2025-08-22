ΑΕΚ: Η θερμή αγκαλιά του Ηλιόπουλου στον Νίκολιτς μετά την ισοπαλία με την Άντερλεχτ
Η ΑΕΚ έμεινε «όρθια» στο πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του Conference League, καθώς παρόλο που έμεινε πίσω στο σκορ ο Ελίασον ήρθε από τον πάγκο και ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο διατήρησε ο φοβερός Θωμάς Στρακόσα μέχρι τέλους.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος, όμως είχε κάνει σε Ντέμπρτσεν και Λεμεσό, ταξίδεψε και στις Βρυξέλλες, ώστε να στηρίξει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς.
Μετά το παιχνίδι ο ισχυρός άνδρα του Δικεφάλου κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του «Lotto Park» και είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Σέρβο τεχνικό του Δικεφάλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.