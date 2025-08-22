Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του «Lotto Park» μετά την ισοπαλίας της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ και αγκάλιασε τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ έμεινε «όρθια» στο πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του Conference League, καθώς παρόλο που έμεινε πίσω στο σκορ ο Ελίασον ήρθε από τον πάγκο και ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο διατήρησε ο φοβερός Θωμάς Στρακόσα μέχρι τέλους.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, όμως είχε κάνει σε Ντέμπρτσεν και Λεμεσό, ταξίδεψε και στις Βρυξέλλες, ώστε να στηρίξει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά το παιχνίδι ο ισχυρός άνδρα του Δικεφάλου κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του «Lotto Park» και είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Σέρβο τεχνικό του Δικεφάλου.