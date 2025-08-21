Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ: Άνοιξαν το σκορ οι Τούρκοι με κεφαλιά του Τόμασον από κόρνερ (vid)
Την χειρότερη δυνατή αρχή στο β΄μέρος έκανε ο Παναθηναϊκός. Μόλις πέντε λεπτά μετά την επιστροφή των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο μετά την ανάπαυλα, η Σάμσουνσπορ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ΟΑΚΑ από μια στημένη μπάλα. Στο 50΄συγκεκριμένα οι Τούρκοι κέρδισαν κόρνερ μετά από καλή επέμβαση του Ντραγκόφσκι, με τον Τόμασον να παίρνει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και να βρίσκει δίχτυα για το 0-1. Μια φάση που ελέγχθηκε κι από το VAR για πιθανό επιθετικό φάουλ από τον σκόρερ των γηπεδούχων πάνω στον Σφιντέρσκι, όμως το γκολ μέτρησε κανονικά.
