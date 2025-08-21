Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Βγήκαν για ζέσταμα οι παίκτες της Ένωσης στο Lotto Park, ασταμάτητο τραγούδι από το κιτρινόμαυρο πέταλο (vid)
Οι 1.500 οπαδοί της ΑΕΚ έχουν πάρει πλέον τη θέση τους στις θύρες των φιλοξενούμενων στο πέταλο του Lotto Park που είναι κιτρινόμαυρο σε εκείνο το σημείο.
Οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης βγήκαν για ζέσταμα και αποθεώθηκαν από τους οπαδούς τους, οι οποίοι από τη στιγμή που μπήκαν στις εξέδρες του γηπέδου της Άντερλεχτ δεν έχουν σταματήσει το τραγούδι.
Αρχικά αποθεώθηκαν οι Στρακόσα και Μπρινιόλι και στη συνέχεια και η υπόλοιπη ομάδα που βγήκε για προθέρμανση στον αγωνιστικό χώρο του Lotto Park.
🟡🙌 Οι παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν για ζέσταμα.#aekfc pic.twitter.com/2WETwZ85ck— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 21, 2025
