ΠΑΟΚ - Ριέκα: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς της Τούμπα
Στην Τούμπα θα κριθεί εάν ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στη League Phase του Europa ή του Conference League. Οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν από τη Ριέκα στην Κροατία και καλούνται στο «σπίτι» τους, να κάνουν την ανατροπή, έχοντας τη βοήθεια των φιλάθλων τους.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα υποδεχτεί τη Ριέκα στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα Play Offs του Europa League στις 28 Αυγούστου, στις 20:30.
Θυμίζουμε πως στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League.
Όπως και το πρώτο παιχνίδι η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN.
