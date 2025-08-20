Ζίνι: «Δείχνει σε όλους μας εμπιστοσύνη ο προπονητής, κυνηγάω το γκολ»
Ο Ζίνι επέστρεψε από το δανεισμό του στο Λεβαδειακό και όχι απλά έχει κερδίσει τη θέση του στο ρόστερ της ΑΕΚ, όμως μέχρι στιγμής είναι βασικότατος στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.
Ο διεθνής Ανγκολέζος επιθετικός εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στην εμπιστοσύνη του δείχνει στους παίκτες του ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης.
Οι δηλώσεις του Ζίνι
«Είναι αλήθεια ότι η ομάδα όσο περνάνε τα παιχνίδια, έχουμε βελτιωθεί στο σκοράρισμα και μας δίνει αυτοπεποίθηση. Σε προσωπικό επίπεδο, κυνηγάω το γκολ κι ελπίζω να το πετύχω σύντομα».
Για τις παραπάνω ευθύνες που έχει πλέον στο ρόστερ: «Είναι αλήθεια ότι αισθάνομαι καλά, σημαντικό που ο προπονητής δείχνει εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες. Ελπίζω να αρχίσω να εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες που μου δίνει».
