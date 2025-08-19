Ζίνι: «Πιστεύω ότι θα σκοράρω σύντομα, ο προπονητής δείχνει εμπιστοσύνη σε όλους μας»

Ο Ζίνι εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα καταφέρει να σκοράρει με τη φανέλα της ΑΕΚ, ενώ τόνισε πως ο Μάρκο Νίκολιτς εμπιστεύεται το σύνολο του ρόστερ του.

Μιλώντας στην Cosmote TV ενόψει της πρώτης αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο ο Ζίνι αναφέρθηκε στο ματς που έρχεται με τους «μωβ», στον Μάρκο Νίκολιτς και στη δουλειά που γίνεται με τον Σέρβο τεχνικό, ενώ υποστήριξε πως σύντομα θα καταφέρει να σκοράρει με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζίνι στην Cosmote TV

Για το παιχνίδι απέναντι στην Άντερλεχτ:

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το επίπεδο δυσκολίας του επόμενου παιχνιδιού και του αντιπάλου. Γι’ αυτόν τον λόγο δουλεύουμε και αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Θέλουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και είναι αυτό που συζητάμε μέσα στα αποδυτήρια.

Για το αν οι δυσκολίες που συνάντησαν στα προηγούμενα παιχνίδια, τους βοηθούν ώστε να αντιμετωπίσουν την Άντερλεχτ:

Ναι, φυσικά έχουν προηγηθεί δύο προκριματικοί, τους οποίους περάσαμε. Τώρα το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει, το γνωρίζουμε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι για να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Και πιστεύω ότι και το αποτέλεσμα του προηγούμενου παιχνιδιού μας έδωσε επιπλέον αυτοπεποίθηση για τα επόμενα ματς.

Για το αν αισθάνεται ότι η ομάδα αρχίζει να αφομοιώνει τον νέο τρόπο παιχνιδιού:

Ναι, είναι αλήθεια ότι φέτος η ομάδα προσπαθεί να παίξει διαφορετικά. Θεωρώ ότι σε κάθε ματς η ομάδα εμφανίζεται καλύτερη. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο, αλλά δείχνουμε σημάδια βελτίωσης στο τακτικό κομμάτι. Αυτό θέλουμε, κάθε μέρα δουλεύουμε για να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε το σύστημα όλο και καλύτερα. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή η ομάδα να έχει αυτή την απόδοση που θέλει και ο προπονητής μας.

Για την εμπιστοσύνη του προπονητή του και το αν ανυπομονεί για το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ:

Είναι αλήθεια ότι ο προπονητής δείχνει σε όλους μας την εμπιστοσύνη του. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε όλοι. Σε προσωπικό επίπεδο, δουλεύω καθημερινά για να μπορέσω να τα καταφέρω και, ναι, πιστεύω ότι το γκολ είναι… κοντά. Θα φτάσει σύντομα!