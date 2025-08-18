Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στο πλευρό του τους οπαδούς του στο πρώτο ματς με την Ριέκα στην Κροατία για τα Play Offs του Europa League.

Χωρίς τους οπαδούς του φαίνεται πως θα κληθεί να παίξει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο του παιχνίδι με την Ριέκα στην Κροατία για τα Play Offs του Europa League. Η τοπική αστυνομία έστειλε σχετικό έγγραφο στο υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας και ζήτησε να μην υπάρξουν φιλοξενούμενοι οπαδοί στο ματς της Πέμπτης (21/08-21:45).

Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι πως οι τοπικές αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για παιχνίδι υψηλού κινδύνου και συνυπολογίζοντας και «προηγούμενες εμπειρίες», όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά στο έγγραφο, εισηγήθηκαν να γίνει το ματς χωρίς οπαδούς του «δικεφάλου του βορρά».

Το έγγραφο αυτό θα το στείλει η Ριέκα στην UEFA, στην οποία οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη απευθυνθεί ζητώντας 400 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους.

Η πιθανότερη έκβαση όμως αυτής της υπόθεσης, όπως έχει δείξει η ιστορία, είναι να περάσει η επιθυμία της Ριέκα, αφού όταν οι τοπικές κυβερνήσεις επικαλούνται «λόγους ασφαλείας», τότε η UEFA συνήθως αποδέχεται το αίτημά τους.

Φυσικά εννοείται πώς κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα με τους οπαδούς της κροατικής ομάδας.