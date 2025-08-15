Κουτέσα: «Περίμενα καιρό το γκολ, το σημαντικό είναι να νικάει η ομάδα»

Οι δηλώσεις του MVP της ΑΕΚ στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, Ντέρεκ Κουτέσα, στην κάμερα της Cosmote TV.

Ο Ντέρεκ Κουτέσα ήρθε από τον πάγκο και ήταν πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός σκόραρε το παρθενικό του γκολ για το 2-1, ενώ έδωσε ασίστ στον Λούκα Γιόβιτς για το τελικό 3-1.

Ο 27χρονος εξτρέμ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και στάθηκε στο πρώτο του τέρμα με το Δικέφαλο στο στήθος και στη σημασία των αποτελεσμάτων.

Οι δηλώσεις του Κουτέσα

«Είναι αλήθεια ότι το περίμενα καιρό, είχα δουλέψει και περίμενα να σκοράρω, αισθάνθηκα υπέροχα, για αυτό με επέλεξε ο προπονητής για να βοηθήσω την ομάδα κι αυτό έκανα.

Είμαστε μια ομάδα ‘δεμένη’, ένα δυνατό γκρουπ, σήμερα σκόραρα εγώ είτε ο Γιόβιτς, είτε ο Μαρίν, δεν έχει σημασία για εμάς ποιος σκοράρει, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να σκοράρουμε κι η ομάδα να πάρει τη νίκη.

Καθημερινά δουλεύουμε για να βελτιωνόμαστε, οπότε θεωρώ ότι, όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα θα είναι καλύτερα».