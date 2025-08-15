ΑΕΚ: Οι πανηγυρισμοί και οι αγκαλιές του Ηλιόπουλου με τους παίκτες
Η ΑΕΚ είναι πλέον ένα γύρο μακριά από τη League Phase του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απέκλεισε τον Άρη Λεμεσού και πλέον της απομένει μόνο το «εμπόδιο» της Άντερλεχτ.
Μετά την πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» και αγκάλιασε έναν προς ένα τους ποδοσφαιριστές του, όπως είχε κάνει και μετά την πρόκριση στο Ντέμπρετσεν.
