Η ΑΕΚ είναι πλέον ένα γύρο μακριά από τη League Phase του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απέκλεισε τον Άρη Λεμεσού και πλέον της απομένει μόνο το «εμπόδιο» της Άντερλεχτ.

Μετά την πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» και αγκάλιασε έναν προς ένα τους ποδοσφαιριστές του, όπως είχε κάνει και μετά την πρόκριση στο Ντέμπρετσεν.