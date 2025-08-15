Νίκολιτς: «Οι αλλαγές έκαναν τη δουλειά τους, έχουμε πράγματα να διορθώσουμε»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά την πρόκριση της ΑΕΚ επί του Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ έκανε το δεύτερο από τα τρία απαραίτητα βήματα προς τον (χρονικά) πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν, ο οποίος δεν είναι άλλος από την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Μετά τη Χάποελ Μπερ Σεβά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απέκλεισε και τον Άρη Λεμεσού, ενώ πλέον έχει απέναντι του το εμπόδιο της Άντερλεχτ.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε τόσο στους Κουτέσα - Γιόβιτς που ήρθαν από τον πάγκο και έκαναν τη δουλειά τους, όσο και στη δουλειά που χρειάζεται ακόμα η ομάδα.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Πολύ χαρούμενος για την ομάδα και τους φιλάθλους. Είναι πολύ σημαντικό που φτάσαμε σε αυτή την πρόκριση. Στόχος είναι να πηγαίνουμε βήμα βήμα, μετά από αυτό το βήμα, πάμε στο επόμενο.

Όλες οι αλλαγές έκαναν την δουλειά τους. Ο Κουτέσα σκόραρε, ο Γιόβιτς σκόραρε, παραλίγο να έχει μέχρι και ασίστ. Έχουμε πολλά ακόμη να διορθώσουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος».