ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού: Η απίθανη τριπλή φάση της Ένωσης στο 45+1! (vid)
Η ΑΕΚ έχασε μία πολύ μεγάλη φάση για να κάνει το 1-0 με τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena λίγο πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους.
Στο 45+1 του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού χάθηκε στο γήπεδο της OPAP Arena μία τεράστια φάση για την ομάδα του Νίκολιτς. Ο Μαρίν εκτός περιοχής σούταρε, ο Βανά απέκρουσε στη γωνία του, ο Μάνταλος πήρε το... ριμπάουντ, ξανά ο Βανά επενέβη και στη συνέχεια η κεφαλιά του Ράλβας πήγε στο οριζόντιο δοκάρι!
