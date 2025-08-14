Η Ομόνοια ήταν καταιγιστική (και) στη ρεβάνς με την Αράζ, την οποία διέλυσε με 5-0 και περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό της στα play-offs του Conference League, από τον ηττημένο του ζευγαριού Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ.

Χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα και έχοντας «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση ήδη από το πρώτο παιχνίδι, η Ομόνοια επικράτησε 5-0 της Αράζ (συνολικό σκορ 9-0) και έκλεισε εισιτήριο για τα play-offs του Conference League. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ή την Βόλφσμπεργκερ.

Η κυπριακή ομάδα άνοιξε το σκορ με τον Σεμέδο στο 9ο λεπτό, με την Αράζ να καταρρέει μέσα στα επόμενα λεπτά. Ο Γιόβετιτς έκανε το 2-0 στο 23', ενώ τα δύο τέρματα του Εβάντρο (30', 45+4') ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 4-0 πριν από το ημίχρονο. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ κατέβασε στροφές στο β' μέρος και «χτύπησε» για ακόμη μία φορά στο ματς, με τον Μουσιαλόφσκι στο 79' που διαμόρφωσε το τελικό 5-0.