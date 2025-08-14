ΠΑΟΚ: Επιβλητική η Ομόνοια, αναμένει τον «Δικέφαλο του Βορρά» ή την Βόλφσμπεργκερ
Χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα και έχοντας «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση ήδη από το πρώτο παιχνίδι, η Ομόνοια επικράτησε 5-0 της Αράζ (συνολικό σκορ 9-0) και έκλεισε εισιτήριο για τα play-offs του Conference League. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ή την Βόλφσμπεργκερ.
Η κυπριακή ομάδα άνοιξε το σκορ με τον Σεμέδο στο 9ο λεπτό, με την Αράζ να καταρρέει μέσα στα επόμενα λεπτά. Ο Γιόβετιτς έκανε το 2-0 στο 23', ενώ τα δύο τέρματα του Εβάντρο (30', 45+4') ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 4-0 πριν από το ημίχρονο. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ κατέβασε στροφές στο β' μέρος και «χτύπησε» για ακόμη μία φορά στο ματς, με τον Μουσιαλόφσκι στο 79' που διαμόρφωσε το τελικό 5-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.