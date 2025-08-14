ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού: Η αναγκαστική αλλαγή του Περέιρα με το... καλημέρα του αγώνα (vid)
Ο Περέιρα αντιμετώπισε πολύ νωρίς στο παιχνίδι ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού πρόβλημα τραυματισμού και έτσι έγινε αλλαγή με τον Λιούμπισιτς.
Μόλις στο 3' ο Περέιρα είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε κάτω. Ο Αργεντινός χαφ - και ενώ μπήκε στο γήπεδο το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ - σηκώθηκε αλλά εν τέλει έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Λιούμπισιτς στο 4' του αγώνα ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού.
