ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού: Η αναγκαστική αλλαγή του Περέιρα με το... καλημέρα του αγώνα (vid)

Ο Περέιρα αντιμετώπισε πολύ νωρίς στο παιχνίδι ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού πρόβλημα τραυματισμού και έτσι έγινε αλλαγή με τον Λιούμπισιτς.

Μόλις στο 3' ο Περέιρα είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε κάτω. Ο Αργεντινός χαφ - και ενώ μπήκε στο γήπεδο το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ - σηκώθηκε αλλά εν τέλει έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Λιούμπισιτς στο 4' του αγώνα ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού.