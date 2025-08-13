Ράντκοφ: «Το αξίζουμε που είμαστε εδώ, μας αρέσουν τα μεγάλα παιχνίδια όπως το αυριανό με την ΑΕΚ»

Ο τεχνικός του Άρη Λεμεσού, Άρτεμ Ράντκοφ στη συνέντευξη Τύπου στην OPAP Arena ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ υπογράμμισε πως οι παίκτες του είναι έτοιμοι για την πρόκληση απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αρτεμ Ράντκοφ στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και συνεχίζουμε την πρόκληση απέναντι σε μια καλή ομάδα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πρώτη αναμέτρηση και αναμένουμε να συνεχίσουμε τη μάχη αύριο στο δεύτερο ημίχρονο».

Για το ότι στο παρελθόν ως παίκτης της ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ είχε έρθει ισόπαλος 2-2 με την ΑΕΚ στην Αθήνα: «Το θυμάμαι ναι. Ήταν πριν από 15 χρόνια τη σεζόν 2009-2010. Ο αντίπαλος ήταν και τότε δυνατός. Η ομάδα μου τότε ήταν κάτι σαν τον Άρη σήμερα».

Για το αν σκέφτεται να αλλάξει κάτι για να μην δέχεται εύκολα γκολ η ομάδα του: «Στα παιχνίδια με την Πούσκας ελέγχαμε το παιχνίδι, το ματς με την ΑΕΚ ήταν πιο κλειστό. Δεν είναι ίδιες καταστάσεις. Δεν σκέφτομαι να αλλάξω πολλά στην προσέγγισή μου. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε μετά την προετοιμασία δεν ήταν ιδιαίτερα ευοίωνη, αλλά εμείς προχωράμε μπροστά. Για να βρισκόμαστε εδώ, σημαίνει ότι το αξίζουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός, ίσως αυτό να είναι πιο σημαντικό και από το αποτέλεσμα. Βλέποντας την προσπάθεια των παικτών μου, είναι ο λόγος που είμαι αισιόδοξος».

Για το πως σκέφτεται να αποφορτίσει τους παίκτες του από την πίεση των πρώτων λεπτών και για το αν θα είναι στην αποστολή ο Νίκολιτς: «Σχεδόν όλοι οι παίκτες έχουν μπει σε ρυθμούς προπόνησης. Κάποιοι από αυτούς επειδή έχασαν προπονήσεις δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Άλλωστε υπάρχει ο περιορισμός της λίστας. Όσοι είναι εκτός ομάδας, μόνο οι Σαρφό και Σανέ χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιστρέψουν. Όσο για την πίεση, είναι μέρος της δουλειάς μας, μέρος του ποδοσφαίρου. Είναι το πιο ελκυστικό κομμάτι για όλους μας. Μας αρέσουν αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, με πολύ κόσμο. Θέλουμε να παίζουμε σε τέτοια ματς και είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε αυτή την ευκαιρία αύριο».

Για το αν αλλάζει κάτι για τον ίδιο αν παίξει αύριο ο Γιόβιτς για την ΑΕΚ: «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δική μας ομάδα. Η ΑΕΚ έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, τους έχουμε αναλύσει, αλλά μας απασχολεί περισσότερο πως θα εμφανιστούμε εμείς».

Μπαλόγκουν: «Περιμένουμε μια καυτή ατμόσφαιρα, είμαστε αισιόδοξοι μετά την αντίδραση που βγάλαμε»

Τους παίκτες του Άρη Λεμεσού εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Λίον Μπαλόγκουν. Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Περιμένουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ανυπομονούμε για την πρόκληση. Θα μπούμε με αυτοπεποίθηση. Είχε γίνει λόγος για τη διαφορά στη χρηματιστηριακή αξία των ομάδων και ότι είμαστε αουτσάιντερ, αλλά θεωρώ πως στο δεύτερο μέρος ήμασταν πολύ καλοί. Περιμένουμε μια καυτή ατμόσφαιρα, για κάποια παιδιά θα είναι πρωτόγνωρο, για άλλα όχι, περιμένουμε με ανυπομονησία την αναμέτρηση».

Για το πως ετοιμάζεται για το παιχνίδι και για το τι θα συμβούλευε τους συμπαίκτες του: «Είναι πολύ απλή η συμβουλή. Θα πω στους παίκτες που δεν είναι τόσο έμπειροι να το απολαύσουν. Το ποδόσφαιρο όλοι μας το αγαπάμε και επίσης θα τους έλεγα πως αν και θα υπάρχει μια ζεστή ατμόσφαιρα να μείνουν ανεπηρέαστοι και πως αν θέλεις να παίζεις τέτοια μεγάλα παιχνίδια να δείχνεις ότι αξίζεις να βρίσκεσαι σε αυτά. Είμαι γενικά ήρεμος, θα ξυπνήσω, θα κάνω την προσευχή μου, θα πάρω πρωινό, μετά θα κάνω ξανά προσευχή και θα προσπαθήσω να ηγηθώ της ομάδας».

Για το που οφειλόταν ο τρελός ρυθμός του πρώτου μέρους στη Λεμεσό και αν η ομάδα του θα προσπαθήσει να τον ανακόψει εδώ στην Αθήνα: «Όσον αφορά τα γκολ, στο πρώτο που δεχθήκαμε δεν προλάβαμε να στηθούμε τακτικά όσο γρήγορα θα έπρεπε. Είδαμε πολλά βίντεο, πολλές λεπτομέρειες και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε. Στο δεύτερο γκολ, ήταν από στατική φάση. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Μετά αντιδράσαμε και επιστρέψαμε στο παιχνίδι γρήγορα. Η αισιοδοξία που έχουμε πηγάζει από την αντίδραση που βγάλαμε μετά το 2-0».

Για το ότι η προηγούμενή του ομάδα, η Ρέιντζερς τα κατάφερε απέναντι σε μια ελληνική ομάδα και αν είναι αισιόδοξος ο ίδιος: «Δεν είμαι μάντης για να γνωρίζω. Θα μπούμε με αυτοπεποίθηση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κρύβουμε. Θα είναι διαφορετικό το περιβάλλον. Δείξαμε ότι δικαιούμαστε που είμαστε εδώ, δεν φοβόμαστε και φαίνεται ότι οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι τυχαία εδώ».