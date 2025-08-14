Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην ΑΕΚ πέρα από την αποψινή ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena και την πρόκριση στα play off του Conference League.

Με συγκέντρωση και αποφασιστικότητα η ΑΕΚ επιβάλλεται απόψε στις 21:00 (CosmoteSport 1) στην OPAP Arena να κάνει το δεύτερο βήμα προς τον στόχο της εισόδου στη League Phase του Conference League. Να πάρει την πρόκριση επί του Άρη Λεμεσού και στη συνέχεια να παλέψει σε δύο... τελικούς με την Άντερλεχτ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου για την παρουσία της στη League Stage που φέτος κρίνεται επιβεβλημένη.

Η ρεβάνς μετά το 2-2 της Λεμεσού θέλει μεγάλη προσοχή. Η ΑΕΚ στην Κύπρο πλήρωσε τα φτηνά λάθη της και τιμωρήθηκε με την ισοφάριση από μια επικίνδυνη ομάδα. Αυτή την έλλειψη συγκέντρωσης δεν θέλει σε καμία περίπτωση να την ξαναδεί ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος μιλώντας για αυτά που ζητάει από τους παίκτες του στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Καμία υποτίμηση του αντιπάλου, κατάθεση προσωπικότητας στο γήπεδο και εξυπνάδα.

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι με όλο το βόρειο πέταλο να είναι κλειστό λόγω της τιμωρίας που έχει επιβληθεί από την UEFA. Ο Σέρβος τεχνικός κάλεσε παρά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου τον κόσμο της ομάδας να γεμίσει τις υπόλοιπες εξέδρες και να σπρώξει τους κιτρινόμαυρους προς την πρόκριση.

Οι σκέψεις Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ

Όσον αφορά τα πλάνα του Νίκολιτς, ο ίδιος υποστήριξε πως αν υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αυτές θα είναι λίγες. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, ο Πήλιος με τον Πένραϊς διεκδικούν μια θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ οι Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα πρόκειται να είναι οι υπόλοιποι της αμυντικής τετράδας.

Ο Πινέδα αναμένεται να επανέλθει στο «οκτώ», έχοντας στο πλάι του τον Περέιρα, με τον Μάνταλο στο «έξι». Από εκεί και πέρα στη μεσοεπιθετική τριάδα παίζεται η θέση στο «δέκα» μεταξύ Κοϊτά και Μαρίν, ενώ μπροστά πλάι στον Ζίνι είναι πιθανό να ξεκινήσει ξανά ο Πιερό. Όσο για τον Γιόβιτς, είναι διαθέσιμος και θα έρθει από τον πάγκο αν τον χρειαστεί ο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.