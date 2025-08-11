Το CAS ενημέρωσε για την απόφαση να διατηρήσει τον «υποβιβασμό» της αγγλικής ομάδας από το Europa League, και πλέον η Πάλας γνωρίζει ότι θα αγωνιστεί στο Conference την ερχόμενη σεζόν.

Οριστική είναι πλέον η συμμετοχή της Κρίσταλ Πάλας στο Conference League της νέας αγωνιστικής περιόδου (2025-2026).

Μετά από συνεδρίαση, το CAS αποφάσισε να διατηρήσει την απόφαση της UEFA για «υποβιβασμό» του αγγλικού συλλόγου από το Europa στο Conference, εξαιτίας παραβίασης των κανόνων πολυιδιοκτησίας με τη Λιόν.

Όπως αποκάλυψαν οι Times, οι Κυπελλούχοι Αγγλίας και νικητές του Community Shield ξέρουν πλέον οριστικά πως θα αγωνιστούν στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη να παίρνει τη θέση τους στο Europa League.

🔺EXCLUSIVE: Crystal Palace to play in Conference League after defeat in legal battle



Full story by @martynziegler⬇️https://t.co/v62aHM0d2z August 11, 2025

Η ανακοίνωση από το CAS:

«Αφού εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία, η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Τζον Τέξτορ, ιδρυτής της Eagle Football Holdings, είχε μετοχές στην Κρίσταλ Πάλας και την Λιόν και ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου με καθοριστική επιρροή και στους δύο συλλόγους κατά την ημερομηνία αξιολόγησης της UEFA.

Η επιτροπή απέρριψε επίσης το επιχείρημα της Κρίσταλ Πάλας ότι έτυχε άδικης μεταχείρισης σε σύγκριση με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και την Λιόν. Η επιτροπή έκρινε ότι οι κανονισμοί της UEFA είναι σαφείς και δεν παρέχουν ευελιξία στους συλλόγους που δεν συμμορφώνονται κατά την ημερομηνία αξιολόγησης, όπως ισχυριζόταν η Κρίσταλ Πάλας».