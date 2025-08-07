Στο 31' ο Άρης Λεμεσού με τον Γκόλντσον έφτασε στο 2-2 με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 14' 2-0 του Άρη Λεμεσού, αλλά οι Κύπριοι στο 31' οδήγησαν το ματς στο 2-2.

Σ' εκτέλεση κόρνερ, που «χάρισε» ουσιαστικά ο Στρακόσα, η μπάλα στρώθηκε στον αρχηγό των Κύπριων, τον Γκόλντσον, ο οποίος με φανταστικό βολέ ισοφάρισε σε 2-2./

