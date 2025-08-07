Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ: Οι Κύπριοι ισοφάρισαν με τον Γκόλντσον
Στο 31' ο Άρης Λεμεσού με τον Γκόλντσον έφτασε στο 2-2 με την ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 14' 2-0 του Άρη Λεμεσού, αλλά οι Κύπριοι στο 31' οδήγησαν το ματς στο 2-2.
Στο 18' μείωσε ο Κακουλλής και στο 31' πέτυχε το 2-2 ο Γκόλντσον.
Σ' εκτέλεση κόρνερ, που «χάρισε» ουσιαστικά ο Στρακόσα, η μπάλα στρώθηκε στον αρχηγό των Κύπριων, τον Γκόλντσον, ο οποίος με φανταστικό βολέ ισοφάρισε σε 2-2./
Το 2-2 του Άρη Λεμεσού
@Photo credits: INTIME, Νίκος Βήχος
