Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Conference League αν δεν περάσει την Βολφσμπέργκερ

Ο αγώνας από τον οποίο θα βγει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ για τα play offs του Conference League.

Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του για τα play offs του Conference League, αν δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Βολφσμπέργκερ, έμαθε το μεσημέρι της Δευτέρας ο ΠΑΟΚ.

Αυτό είναι το Αράζ-Ομόνοια, με το πρώτο παιχνίδι το πρώτο παιχνίδι να είναι στην Τούμπα στις 21 Αυγούστου και η ρεβάνς εκτός έδρας μία εβδομάδα αργότερα.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια:

CHAMPIONS PATH

Χάμρουν/Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ρίγα Σκολα/Κουόπιο

Ριέκα/Σέλμπουρν vs Βίκινγκουρ/Λίνφιλντ

Ζρίνσκι/Μπρέινταμπλικ vs Μιλσάμι/Βίρτους

Στεάουα Βουκουρεστίου/Ντρίτα vs Ντιφερντάνζ/Λεβάντια Ταλίν

Ολίμπια/Εγκνάτια vs Ρεντ Ιμπς/Νόα

ΜΑΙΝ PATH

Στρασβούργο vs Βίκινγκουρ/Μπρόντμπι

Σίλκεμποργκ/Γιαγκελόνια vs Χάιντουκ Σπλιτ/Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)

Παναθηναϊκός/Σαχτάρ vs Σερβέτ/Ουτρέχτη

Άντερλεχτ/Σέριφ vs Άρης Λεμεσού/AEK

Βίκινγκ/Μπασάκσεχιρ vs Κραϊόβα vs Σπάρτακ Τρνάβα

Κρίσταλ Πάλας vs Φρέντρικσταντ/Μίντιλαντ

Λουγκάνο/Τσέλιε vs Μπάνικ Οστράβα/Αούστρια Βιέννης

Ράκοφ/Μακάμπι Χάιφα vs Κάουνο Ζαλγκίρις/Αρντά

Παρτίζαν/Χιμπέρνιαν vs ΑΕΚ Λάρνακας/Λέγκια Βαρσοβίας

Λέφσκι Σόφιας/Σαμπάχ vs Άλκμααρ/Βαντούζ

Πολίσια/Πάκσι vs Φιορεντίνα

ΑΪΚ/Γκιόρι vs Ραπίντ/Νταντί Γιουνάιτεντ

Κλάκσβικ/Νέμαν vs Ράγιο Βαγεκάνο

Λωζάνη/Αστάνα vs Σεντ Πάτρικς/Μπεσίκτας

Λάρνε/Σάντα Κλάρα vs Μπαλκάνι/Σάμροκ Ρόβερς

Ρόζενμποργκ/Χάμαρμπι vs Μάιντς

Σπάρτα Πράγας/Αραράτ Αρμενία vs Ρίγα/Μπεϊτάρ

Χάκεν/Μπραν vs Κλουζ/Μπράγκα

ΠΑΟΚ/Βόλφσμπεργκερ vs Αράζ/Ομόνοια