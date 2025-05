Η πορωτική ομιλία του Ελ Αραμπί πριν το τελικό: «Αν πανηγυρίσουμε στο γήπεδο της ΑΕΚ, η πόλη θα τρελαθεί» (vid)

Το υπέροχο βίντεο του Ολυμπιακού από τις αρχηγικές ομιλίες των Ελ Αραμπί, Γιόβετιτς και Φορτούνη πριν από τον μεγάλο τελικό κόντρα στην Φιορεντίνα.

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την κατάκτηση του πρωτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media του από τις πορωτικές ομιλίες που έκαναν οι τότε αρχηγοί της ομάδας, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, Στέφαν Γιόβετιτς και Κώστας Φορτούνης με στόχο να μπουστάρουν ψυχολογικά τους συμπαίκτες τους.

Ο Μαροκινός επιθετικός ήταν εκείνος που πρώτος κάλεσε τους συμπαίκτες του να συγκεντρωθούν για να τους μιλήσει και τους ανέφερε μεταξύ άλλων πως αν καταφέρουν να κερδίσουν σήμερα στο γήπεδο της ΑΕΚ, η πόλη θα τρελαθεί.

«Κάνατε τα πάντα για να φτάσετε μέχρι εδώ. Τόσα παιχνίδια, τόσες θυσίες. Πόσοι άνθρωποι σας ζήτησαν εισιτήριο για τον τελικό; Πόσοι; Γιατί ξέρουν ότι όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει, οι οπαδοί κάνουν σαν τρελοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα πανηγυρίσουν με τρόπο που δεν έχετε δει πουθενά.

Δώσατε τα πάντα, τώρα είστε εδώ. Κάντε τα πάντα με αποφασιστικότητα. Σας παρακαλώ, δώστε τα πάντα σήμερα. Γιατί είναι ιστορική στιγμή για εμάς, για τους οπαδούς. Γιατί εδώ είναι το γήπεδο της ΑΕΚ. Αν πανηγυρίσουμε εδώ, η πόλη θα τρελαθεί! Όλοι μαζί, με τους φιλάθλους, οι παίκτες είμαστε μαζί μέχρι τέλους. Το αξίζετε, είστε καταπληκτική ομάδα!»

Δείτε το υπέροχο βίντεο από τα αποδυτήρια:

Inspiration level: LEGENDARY



Result: 🔴⚪️🏆🇬🇷



🔥 El Arabi, Jovetić and Fortounis set the fire in our team’s heart before the 2024 #UECLfinal#Olympiacos #UECL #Winners #Marinakis #WeKeepOnDreaming #Piraeus #Greece #OTD pic.twitter.com/GtxlkHBdXG