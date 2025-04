Απίθανη ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι χιλιάδες οπαδοί της Λέγκια που βρέθηκαν στο Λονδίνο για το παιχνίδι της ομάδας τους κόντρα στην Τσέλσι.

Είναι τρελοί αυτοί οι... Πολωνοί! Χιλιάδες οπαδοί της Λέγκια Βαρσοβίας βρέθηκαν στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για το παιχνίδι της ομάδας τους απέναντι στην Τσέλσι για το Conference League και δημιούργησαν φανταστική ατμόσφαιρα. Οι φίλοι της Λέγκια έκαναν εντύπωση με την... ολόγυμνη κερκίδα τους, ενώ άναψαν και μπόλικα καπνογόνα τραβώντας πάνω τους τα βλέμματα.

Legia fans celebrate their goal by taking off their shirts.👀 Chelsea fans respond with, “You fat b*stards!” pic.twitter.com/fyTqLSkhDC

Legia fans let off hundreds of flares shortly after taking the lead at Stamford Bridge.🧨 pic.twitter.com/n0oOVgrIR2