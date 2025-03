Ο Κάρολ Σφιντέρσκι πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ για το 1-0 του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φιορεντίνα, το οποίο και συμπεριλήφθηκε στα υποψήφια για το γκολ της βραδιάς στο Conference League.

Ο Παναθηναϊκός έζησε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ, παίρνοντας σπουδαία νίκη επί της Φιορεντίνα (3-2) στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τους «16» του Conference League.

Η καλή μέρα φάνηκε από... νωρίς, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης ο Κάρολ Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ, χάρη σε ένα εκπληκτικό ψιλοκρεμαστό σουτ που άφησε «άγαλμα» τον Τερατσιάνο και... άφωνους τους φίλους του Τριφυλλιού.

Η γκολάρα του Πολωνού στράικερ έκανε αίσθηση και μάλιστα συμπεριλήφθηκε στα τέσσερα υποψήφια για το καλύτερο γκολ της βραδιάς στο Conference League, μαζί με τα τέρματα του Μέντες της Γκιμαράες, του Ρις Τζέιμς της Τσέλσι και το εντυπωσιακό «ψαλίδι» του Πούλουλου της Γιαγκελόνια.



