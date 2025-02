Ο γνωστός -πλέον- αλγόριθμος του Football Meets Data μας δείχνει τις πιθανότητες που έχουν οι Παφίτες για πρόκριση σε κάθε γύρο, μέχρι τον τελικό του Conference League.

Η Πάφος συνεχίζει την ονειρική πορεία της στο Conference League, στην πρώτη της ever παρουσία σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ είναι έτοιμη να καταρρίψει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ για τα περισσότερα ματς κυπριακού συλλόγου στην Ευρώπη σε μια σεζόν.

Το σύνολο του Χουάν Κάρλος Καρσέδο βρίσκεται στη φάση «16», με αντίπαλο τη γνώριμη από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, Τζουργκάρντεν. Και σύμφωνα με τον πλέον πασίγνωστο αλγόριθμο του Football Meets Data, είναι το φαβορί για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Πιο συγκεκριμένα, οι «γαλάζιοι» έχουν οριακό προβάδισμα της τάξεως του 53% για εισιτήριο της οκτάδας, έναντι 47% της σουηδικής ομάδας.

To win the Conference League (as of 22 Feb):



49% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

27% 🇮🇹 Fiorentina

7% 🇪🇸 Betis

3% 🇩🇰 FCK

3% 🇵🇹 Vitória

2% 🇦🇹 Rapid

2% 🇵🇱 Legia

... pic.twitter.com/y08fiTPm2D