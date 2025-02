Όλος ο δρόμος του Παναθηναϊκού μέχρι τον τελικό του Conference, μετά την χθεσινή του πρόκριση επί της Βίκινγκουρ.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε, αλλά τελικά κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βίκινγκουρ χθες το βράδυ στο παγωμένο ΟΑΚΑ και να πάρει την πρόκριση για την φάση των «16» του Conference League. Εκεί που θα αντιμετωπίσει σήμερα, μία εκ των Φιορεντίνα ή Ραπίντ Βιέννης, ανάλογα με τα κέφια της κληρωτίδας...

Οι «πράσινοι», εκτός από τον επόμενο αντίπαλό τους, σήμερα στη Νιόν, θα μάθουν και τους υποψήφιους αντιπάλους τους μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Το μονοπάτι τους, στα προημιτελικά έχει βατούς σχετικά αντιπάλους, καθώς θα είναι μία εκ των Τσέλιε, Τζουγκάρντεν ή Λουγκάνο, ενώ αμεσως μετά στα ημιτελικά, μπορεί να ακολουθήσει η Μπέτις ή ακόμα και η Τσέλσι.

Conference League bracket is set for the R16 draw.



🗓️ Friday at 14:00 CET pic.twitter.com/DJzqdv66Lo