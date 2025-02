Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω στη διεκδίκηση του τίτλου σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 4η θέση της Superleague, η οποία οδηγεί στο Conference League της επόμενης περιόδου. Αναλυτικά τα δεδομένα.

Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ κυλά επιτυχημένα, με τους πρωταθλητές Ελλάδος να βρίσκονται στα play-offs του Europa League όπου θα αντιμετωπίσουν τη Στεάουα Βουκουρεστίου για μια θέση στους «16».

Εντός συνόρων, ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς δεν ακολουθούν αντίστοιχη πορεία ως τώρα με την περσινή μυθική σεζόν τίτλου, έχοντας μείνει στο -10 από την κορυφή αλλά και στο -6 από την πρώτη τριάδα, όντας στην 4η θέση.

Φυσικά ο δρόμος ακόμη είναι μακρύς μέχρι το φινάλε της Stoiximan Superleague, με 5+6 αναμετρήσεις να απομένουν για να κρίνουν τον πρωταθλητή και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Αυτό που είναι σίγουρο, ωστόσο, ανεξαρτήτως της έκβασης του Κυπέλλου Ελλάδος, είναι ότι η 4η θέση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ οδηγεί στο Conference League.

Αν τα δεδομένα δεν αλλάξουν για τους Μαυρόασπρους μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, τότε η εκκίνηση της επόμενης σεζόν θα τους βρει στον δεύτερο προκριματικό γύρο της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Όπερ σημαίνει, ότι θα πρέπει να περάσουν τρεις γύρους νοκ-άουτ (2ος, 3ος, play-offs) για να βρεθούν στη League Phase, αλλά με ιδανικές συνθήκες για να το πετύχουν.

Ρίχνοντας μια ματιά στον προβλεπόμενο χάρτη της διοργάνωσης από τους προκριματικούς ως και το League Phase, αν τα εθνικά πρωταθλήματα έληγαν σήμερα και με δεδομένο ότι στα προκριματικά δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις (σ.σ δηλαδή θα περάσουν οι ομάδες που είναι στο γκρουπ των ισχυρών), ο ΠΑΟΚ θα έμπαινε στους ισχυρούς της διοργάνωσης και... δεν θα έβγαινε ποτέ! Συνθήκη που του εγγυάται ευνοϊκές κληρώσεις ώστε να εξασφαλίσει την είσοδο στις 36 ομάδες.

Συγκεκριμένα, με τους 42.500 βαθμούς που μετρά ως τώρα στο ranking της UEFA, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα ήταν η πρώτη σε βαθμούς σε ολόκληρη τη διοργάνωση στον 2ο και τον 3ο προκριματικό γύρο. Κι από εκεί και πέρα, αν φτάσει μέχρι τα play-offs και το League Phase, μοναδικό κλαμπ με υψηλότερη βαθμολογία θα ήταν η Μίλαν (78.000).

Επομένως, ο ΠΑΟΚ θα συμπεριλαμβανόταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας (Pot 1) της κλήρωσης, γεγονός που μπορεί να μην του δίνει κάποιο χειροπιαστό πλεονέκτημα υπό το νέο φορμάτ της διοργάνωσης (κάθε ομάδα κληρώνεται με μία ομάδα από κάθε Pot), αλλά θα έχει οικονομικά οφέλη κατά την είσοδό του στο League Phase.

