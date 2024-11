Ο κάτοχος του Conference League Ολυμπιακός, είναι στους υποψήφιους για το βραβείο της καλύτερης ομάδας της χρονιάς, στα βραβεία του Globe Soccer.

Ο Ολυμπιακός φιγουράρει στις υποψηφιότητες των Globe Soccer Awards. Οι ερυθρόλευκοι, με την κατάκτηση του Conference League απέναντι στην Φιορεντίνα έχουν κερδίσει μία θέση ανάμεσα στους κορυφαίους συλλόγους του πλανήτη.

Αυτό αντιλαμβάνεται κάποιος αν κοιτάξει τη λίστα με τις υποψηφιότητες μεταξύ των οποίων είναι γίγαντες του ποδοσφαίρου όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ίντερ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Παρί και Αταλάντα από την Ευρώπη.

Αλ Αχλί και Αλ Αΐν είναι από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, ενώ από τη Βραζιλία βλέπουμε τις Μποταφόγκο και Ατλέτικο Μινέιρο.

Πάντως, στην εν λόγω ψηφοφορία μέχρι στιγμής προηγείται με μεγάλη διαφορά η Αλ Αχλί που πήρε το πρωτάθλημα Αιγύπτου και το Champions League Αφρικής.

