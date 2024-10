Η Τζουργκάρντεν απέλυσε τον προπονητή της, Κιμ Μπέργκστραντ, μετά την ήττα από τη Χάμαρμπι, δύο εβδομάδες πριν την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για το Conference League (7/11).

Η Τζουργκάρντεν άλλαξε σελίδα μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα Σουηδίας, απολύοντας τον προπονητή της, Κιμ Μπέργκστραντ, αλλά και το βοηθό του, Τόμας Λάγκερλοφ.

Αφορμή ήτταν η ήττα με 2-0 από τη Χάμαρμπι στο ντέρμπι της Alkveskan (21/10). Ο Ρόμπερτ Μπιόρκνεσιο θα είναι ο προσωρινός αντικαταστάτης του Μπέργκστραντ, που είχε συμπληρώσει πέντε έτη στο σύλλογο.

O 56χρονος Σουηδός ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2019, και μέσα στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την απομάκρυνσή του είχε 118 παρουσίες στον πάγκο της ομάδας. Επιλέον, τη σεζόν 2018/19, την οδήγησε μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Τζουργκάρντεν αλλάζει τεχνική ηγεσία, μόλις δύο εβδομάδες πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα της, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League (7/11).

Η ανακοίνωση του νέου προπονητή:

Do końca sezonu trenerem Djurgårdens IF będzie Roberth Björknesjö, który niegdyś pracował w IF Brommapojkarna. Jego asystentami będą Agon Mehmeti i Hugo Berggren.



Zatem na wielkie ogłoszenie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. pic.twitter.com/ooUy1DHyn6