Τη βοήθεια του AI χρειάστηκε ένα από τα μέλη του σταφ του Έντσο Μαρέσκα για να μάθει την ενδεκάδα της Τσέλσι απέναντι στη Σερβέτ.

Το υπερβολικά μεγάλο ρόστερ της Τσέλσι πρόκειται για ένα από τα πιο «καυτά» θέματα της επικαιρότητας του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Οι «μπλε» έχουν στο ρόστερ τους περισσότερους από 40 ποδοσφαιριστές τη δεδομένη στιγμή, λίγες μόλις ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου. Μπορεί ο Έντσο Μαρέσκα να δηλώνει πως ο ίδιος δουλεύει με τους μισούς παίκτες, ωστόσο οι «μπλε» εξακολουθούν να έχουν περισσότερους από 40 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή.

Τα ονόματα που βρίσκονται στο ρόστερ είναι πολλά. Τόσα που μέχρι και ένας από τους συνεργάτες του Έντσο Μαρέσκα μπερδεύτηκε. Ένας οπαδός της Τσέλσι που έδωσε το «παρών» στην αναμέτρηση με τη Σερβέτ για τον πρώτο αγώνα των Play Off του Conference League «τσάκωσε» ένα από τα μέλη του σταφ του Ιταλού τεχνικού, να μιλάει με το AI στο κινητό για να μάθει την ενδεκάδα των «μπλε» απέναντι στη Σερβέτ.

Το βίντεο έγινε viral στα social media και αναπόφευκτα έφερε εκατοντάδες σχόλια.

Member of coaching staff using ChatGPT to see who’s playing tonight 👍 pic.twitter.com/dM8boWHRwm